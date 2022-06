Paty volta a disputar um jogo no próximo dia 3 - Divulgação

Paty volta a disputar um jogo no próximo dia 3Divulgação

Publicado 29/06/2022 13:36

Com mais uma vitória em casa, a time de futsal de Paty do Alferes segue disputando a Copa Rio Sul de Futsal. No último sábado (25), no Ginásio Hugo Correa Bernardes Filho, o time venceu por 5 a 3 a equipe de Angra dos Reis e agora depende de uma vitória simples na última rodada para conquistar vaga nas quartas de final. O próximo jogo será dia 3 de julho, fora de casa, contra o Volta Redonda, às 10h.

"Nossa equipe está de parabéns, tem jogado com muita garra, representando nossa cidade. E nós, do esporte, temos dado todo o apoio para que o time continue avançando no esporte", disse o secretário de Esportes de Paty, Luiz Espíndola.