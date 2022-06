Vacinação acontece na Maternidade e nas unidades de saúde - Divulgação

Publicado 29/06/2022 13:27

Nesta semana, a prefeitura de Paty do Alferes ampliou a vacinação contra influenza (gripe) no município, contemplando todas as pessoas acima de 6 meses de idade. Na Maternidade, a vacina está disponível das 8h às 15h. Nas demais unidades de saúde, o cidadão deve entrar em contato para saber o dia de sua imunização.



"Estamos no inverno e nesse período há um aumento das doenças gripais, muitas vezes causadas por vírus, entre eles está o influenza, que propaga-se facilmente e é responsável por elevadas taxas de hospitalização. Com a intenção de combater as complicações geradas pela contaminação e até mesmo prevenirmos, temos as vacinas. Por isso, é importante que todos procurem a unidade de saúde mais próxima para se vacinar", explicou a secretária de saúde, Fabiana Cerqueira.