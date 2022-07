Casa do Trabalhador de Paty - Divulgação

Publicado 13/07/2022 11:39

A Casa do Trabalhador de Paty do Alferes está com inscrições abertas para o workshop gratuito "O profissional que as empresas buscam", que será realizado no dia 5 de agosto, das 8h às 13h, na sede da instituição. Segundo a prefeitura, o curso é voltado para os aqueles que precisam se relacionar com pessoas no mercado de trabalho e desejam estar um passo à frente em um processo seletivo. Montagem de currículo, análise de perfil, importância da Prova Social, atendimento ao cliente e networking estão entre os temas que serão abordados.



Para confirmar a participação, o interessado deve encaminhar e-mail para casadotrabalhadorrecepcao@outlook.com ou ir diretamente na Casa do Trabalhador até o dia 25 de julho. A Casa do Trabalhador funciona na Praça Prefeito Fernandes Cornélio Neto, Rodoviária de Arcozelo, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. "Nós da prefeitura temos parceria com a Casa do Trabalhador, ela tem sido uma ferramenta importante para divulgação de vagas, capacitação dos trabalhadores, um local a mais para a promoção do desenvolvimento econômico do município. Parabéns ao nosso governador Cláudio Castro e ao nosso deputado Eurico Júnior por terem trazido a Casa do Trabalhador para Paty do Alferes", disse o secretário de Desenvolvimento Econômico de Paty, Henrique Gonçalves, que será um dos palestrantes do evento.