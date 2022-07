Ação Asfalto já pavimentou 69 vias em Paty - Divulgação

Ação Asfalto já pavimentou 69 vias em PatyDivulgação

Publicado 06/07/2022 15:19

O projeto Ação Asfalto, da prefeitura de Paty do Alferes, chegou a marca de 69 vias asfaltadas no município com a pavimentação na rua Regina Célia (Miriam Parque), realizada com recursos municipais. A rua seria asfaltada em 2018 por meio de recursos de emenda federal, mas, segundo a prefeitura, os atrasos no repasse dos pagamentos do convênio por parte da Caixa Econômica Federal e abandono da obra pela empresa responsável impediram a obra naquele período.



"Estou muito feliz por estarmos fazendo história em Paty com mais este asfalto. Nós temos conseguido asfaltar tantas ruas e estradas porque nossa equipe tem feito todo o trabalho de drenagem, base e sub-base do asfalto, barateando em 50% os custos. Nós já temos esses equipamentos e mão-de-obra na prefeitura, por isso a economia. Agradeço a toda a equipe da prefeitura, aos nossos vereadores pelo apoio, ao meu pai Eurico Júnior, e ao nosso governador Cláudio Castro, que tem dado apoio para as obras em nosso município. Estamos promovendo o desenvolvimento de nossa cidade e a qualidade de vida da nossa população. Vamos levar a mais famílias este projeto, ainda este ano", disse o prefeito Juninho Bernardes.

"Em toda a história de Paty, sem dúvidas, o Ação Asfalto é o maior projeto de pavimentação de todos os tempos. Nós asfaltamos 69 ruas de mais de 20 bairros diferentes, levando mais qualidade de vida e tirando as pessoas da poeira e da lama. Isso é promover o desenvolvimento do município. Parabéns ao prefeito Juninho e ao vice Arlindo por viabilizar um projeto tão especial em Paty", comentou o secretário de Obras Alexandre Lisboa.