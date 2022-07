Evento acontecerá entre sexta (08) e domingo (10) - Divulgação

Evento acontecerá entre sexta (08) e domingo (10)Divulgação

Publicado 07/07/2022 10:57

A partir de amanhã (08), o Arraiá na Praça promete movimentar Paty do Alferes. O evento será realizado até domingo (10) na Praça George Jacob Abdue, com quadrilha, fogueira, comidas típicas, quentão, show ao vivo e sorteio de brindes para as pessoas vestidas a caráter. Organizado pelos comerciantes da Praça com apoio da prefeitura de Paty, o evento será gratuito. Abaixo, a programação de shows:

- 08/07: Show banda Terra Mar, às 19h

- 09/07: Show banda Duas Gerações, às 19h

- 10/07: Show Paulo Santana, às 14h