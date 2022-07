Vistorias foram realizadas em diversos trechos da região do Vale do Café - Divulgação

Vistorias foram realizadas em diversos trechos da região do Vale do CaféDivulgação

Publicado 12/07/2022 11:31

Os materiais para a pavimentação no trecho de 7 quilômetros que liga Demétrio Ribeiro a Barão de Vassouras começaram a ser entregues nesta semana. Segundo o deputado estadual Eurico Júnior, autor da indicação (nº 4.594/2020) encaminhada via Alerj e atendida pelo governador Claudio Castro, a obra é uma antiga reivindicação dos moradores e comerciantes de Vassouras, mas também vai beneficiar os municípios de Mendes, Barra do Piraí e Valença com mais segurança e conforto aos que trafegam para cidades da região turística do Vale do Café. Eurico ressaltou que a pavimentação "é fundamental, pois o trecho interliga 4 municípios e beneficiará mais de 10 mil moradores".

“Esta intervenção é um dos meus compromissos de campanha com a população da minha terra natal, Vassouras. Estive no local no dia 24 de março, com a pré-candidata a deputada federal, Daniella Cunha, (a quem agradeço por lutar pela intervenção junto ao DER), com o vereador Matheus, o diretor residente do DER de Vassouras, Humberto Vasquez Jordão, o engenheiro Roberto Peçanha, lideranças políticas e a diretoria da escola local. Agradeço muito a todos que ajudaram, direta ou indiretamente, a concretizarem o sonho de ver essa estrada asfaltada, especialmente ao governador Claudio Castro. Como eu, ele sabe que só teremos um estado forte quando as cidades do interior do estado do Rio se fortalecerem!”, finalizou Eurico Júnior.