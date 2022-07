Paty do Alferes recebe o projeto amanhã (24) - Divulgação

Publicado 25/07/2022 17:26

A Casa do Trabalhador de Paty do Alferes comunicou a abertura de 19 vagas nesta segunda-feira (25). As novas oportunidades são para Auxiliar de Garçom, Ajudante de Lanternagem, Atendente, Auxiliar de Cozinha, Assistente de Marketing, Barman, Caixa, Churrasqueiro, Conferente de Material, Entregador, Garçom, Operador de Britagem, Operador de Escavadeira, Operador de Empilhadeira, Repositor de Mercadorias, Soldador Elétrico e Sushiman. A Casa do Trabalhador de Paty fica na Praça Prefeito Fernandes Cornélio (s/n, loja 02, Ceasa), em Arcozelo, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.