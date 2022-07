JESPA 2022 - Divulgação

JESPA 2022

Publicado 18/07/2022 14:09

Na sexta-feira (15), o público lotou o Ginásio Municipal para a abertura dos Jogos Esportivos de Paty do Alferes 2022 (JESPA) e se emocionou com a homenagem aos atletas do vôlei e do futsal, que carregaram a tocha símbolo dos jogos. À noite, houve o desfile dos atletas das quatro equipes participantes: Arcozelo, Avelar, Granja Califórnia e Monte Alegre. O diretor de esportes Luiz Fernando Espíndola, secretários municipais e vereadores prestigiaram o evento e parabenizaram o empenho dos organizadores do maior evento esportivo da região.

“Fico muito feliz de, junto com meu vice Arlindo Dentista, ter conseguido voltar com o JESPA em nosso governo, e agora, depois de dois anos sem por causa da pandemia. Organizamos este evento que envolve cerca de 1000 atletas em diferentes modalidades e tudo em um clima saudável, um evento voltado para toda a família, o maior da região. Este é fruto de muito trabalho que temos desenvolvido, pois temos mais de 900 alunos em nossas escolinhas gratuitas e agora contamos com o apoio da UERJ Paty. Por isso, agradeço ao ex-reitor da UERJ Ricardo Lodi, e ao deputado Eurico Júnior pelo apoio", disse o prefeito Juninho Bernardes, destacando que a parceria aumentou em mais de 300% o número de beneficiados nas escolinhas. O JESPA acontece em Paty do Alferes até o dia 31 de julho. A tabela completa está disponível no site da prefeitura.