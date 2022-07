Equipe realiza reparos ao longo da semana - Divulgação

Publicado 27/07/2022 12:19

Por meio do Prefeitura Presente, o prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, voltou a promover melhorias em diversos pontos do município. As mais recentes comunidades beneficiadas são do bairro Guaribu e Santa Rosa. Ao longo desta semana, a equipe da Secretaria de Obras está realizando restauração de pontos de ônibus, fazendo travessias e melhorias na praça da Saudade, além de outros serviços.



O projeto Prefeitura Presente foi criado em 2019, pelo prefeito Juninho, e percorreu mais de 15 bairros com mutirão de limpeza das ruas, troca de lâmpadas, conserto de pontes e serviços de saúde. Paralisado por causa da pandemia, o projeto foi retomado neste mês em Pedras Ruivas e Monte Alegre. No próximo sábado (30), o Guaribu também vai receber o Caminhão da Saúde, que vai oferecer exames de imagem pré-agendados, aferição de pressão, glicemia e vacinação contra covid-19 e influenza. Para completar, o gabinete itinerante vai permitir que moradores levem suas demandas ao prefeito. "Estou feliz de retomarmos o Prefeitura Presente. O objetivo dele é levar a gestão municipal para mais perto da população que mora nos bairros do município. Esta semana estamos na zona rural de nosso município, levando diferentes serviços à nossa população. Nosso objeto é melhorar também a vida das pessoas que não moram no centro da cidade. Estamos trabalhando muito para toda nossa cidade avançar e crescer junto conosco, sendo bem atendida”, disse o prefeito Juninho.