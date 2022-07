Deputado Felicio Laterça - Divulgação

Publicado 29/07/2022 10:35

O município de Paty do Alferes, localizado no interior do estado do Rio de Janeiro, acaba de receber R$ 500 mil por meio de emenda parlamentar do deputado federal Felício Laterça (PP-RJ). A verba foi uma solicitação do prefeito Juninho Bernardes e do deputado estadual Eurico Júnior e será destinada para o custeio dos serviços de atenção primária à saúde. Através do projeto "Pé na Estrada", Laterça visita cada um dos 92 municípios do estado para conhecer suas necessidades e buscar soluções para as demandas.