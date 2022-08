Quadra foi inaugurada no final de julho - Divulgação

Publicado 05/08/2022 12:41

O prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, inaugurou a nova Quadra Paulo José da Rosa, no bairro Acampamento, que foi reformada e ampliada, ganhando nova arquibancada, cobertura, novo piso, reforma dos vestiários, pintura, novas instalações elétricas e hidráulicas.



"O esporte é transformador de vidas. Ele proporciona uma qualidade de vida melhor para nossas crianças e adolescentes. Por isso, em nosso primeiro mandato nós investimos nas nossas escolinhas esportivas, em que triplicamos o número de alunos, são mais de 900 patienses participando de diferentes modalidades. Agora, temos o projeto da UERJ Paty que tem contribuído ainda mais para que mais patienses pratiquem esportes em diferentes locais de nosso município. Entregar mais esta quadra novinha, com toda a estrutura mostra que estamos investindo em nossos espaços esportivos e que acreditamos no esporte como uma ferramenta de sociabilidade e promoção da saúde. Há uma semana do JESPA, estou muito feliz em poder realizar mais esta entrega", disse o prefeito Juninho, lembrando que esta foi mais uma promessa de campanha cumprida.

"O esporte é um importante instrumento no desenvolvimento de nossos jovens e o prefeito Juninho não tem medido esforços para investir em novas estruturas e apoio para práticas esportivas. Agradecemos ao prefeito Juninho e ao vice Arlindo Dentista e a toda equipe da prefeitura, em especial, da secretaria de planejamento, por mais esta conquista. Há anos, os moradores esperavam melhorias neste local e esta inauguração vai contribuir muito para nossos projetos de escolinhas", disse o secretário de esportes, Luiz Fernando Espíndola.