Deputado foi homenageado no último dia 12Divulgação

Publicado 17/08/2022 13:57

Em honraria concedida pela Câmara de Vereadores no último dia 12, o deputado estadual e ex-prefeito de Paty do Alferes Eurico Júnior se tornou oficialmente cidadão de Areal. A iniciativa, que partiu do vereador Santana da Verdura, foi motivada pelo reconhecimento das ações do parlamentar em benefício do município.

Entre as conquistas relatadas, estão a destinação de recursos da Alerj no valor de R$ 1 milhão, que foram aplicados na saúde e no combate à covid-19 no município; e o encaminhamento de dezenas de solicitações de obras e serviços em diversas áreas, tais como educação, saúde, esporte, segurança, meio ambiente e habitação. “Fico feliz hoje em ver e poder contribuir para o desenvolvimento de Areal e pela melhoria da qualidade de vida da sua população, como seu representante na Alerj. Uma grande honra ser Cidadão dessa cidade”, disse Eurico Júnior.



O prefeito de Areal Gutinho Bernardes; o vice-prefeito Laerte Calil; o presidente da Câmara de Areal, Samuel Sanseverino; o ex-prefeito Flávio Bravo; o presidente da Câmara de São José do Vale do Rio Preto, Fabiano; o presidente da Câmara de Sapucaia, Roberto Medina; o ex-secretário Max Lemos; o candidato a deputado federal Adolfo Konder; e os vereadores Santana da Verdura, Marcelo Pipa e Marquinho da Saúde estavam entre os presentes na cerimônia. Parte da família do ex-prefeito Eurico também marcou presença: a esposa Jeanne, as irmãs Tereza Cristina e Maria Teresa e a sobrinha Gioconda.



Eurico Júnior, primeiro prefeito de Paty do Alferes, foi convidado por integrantes da Comissão de Emancipação de Areal para dar palestras sobre os benefícios de criação do novo município, que completou 30 anos de emancipação em abril deste ano. Também com objetivo de falar sobre o tema, o atual deputado fez palestras em Comendador Levy Gasparian.