Prefeitura Presente realiza ações em diversos bairros de PatyDivulgação

Publicado 11/08/2022 08:49

Na última semana, a comunidade de Palmares recebeu o projeto Prefeitura Presente. A equipe da Secretaria de Obras de Paty do Alferes realizou melhorias nas vias do bairro, como limpeza, troca de lâmpadas e restauração de pontos de ônibus. No sábado (30), o caminhão de exames de imagem pré-agendados, que também oferece serviços como aferição de pressão, glicemia e vacinação contra covid-19 e influenza, esteve na localidade.

O prefeito Juninho Bernardes também marcou presença com seu Gabinete Itinerante, ouvindo as demandas da população. "Nós retomamos o Prefeitura Presente faz um mês e já visitamos 3 bairros diferentes. O próximo será Coqueiros, no dia 15. Este projeto é especial porque levamos os serviços da nossa prefeitura para mais perto das pessoas, para a população que mora nos bairros, inclusive nos mais afastados do Centro. Nosso objetivo é continuar a trabalhar para melhorar a vida da nossa população, fazendo toda a nossa cidade avançar e crescer junto conosco”, disse o prefeito de Paty.