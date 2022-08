Escola Pedro Nogueira fica em Pedras Ruivas - Divulgação

Publicado 09/08/2022 10:45

Na última quinta (04), o prefeito Juninho Bernardes inaugurou a reforma e ampliação de mais uma escola em Paty do Alferes. A E. M. Pedro Nogueira, em Pedras Ruivas, conta com 678m² de construção e agora tem acessibilidade. Foram construídas 5 novas salas, novos banheiros, sala de professores, secretaria, almoxarifado, a cozinha e o refeitório foram ampliados, muro de contenção, pátio externo, além de novas instalações elétricas, hidráulicas e nova pintura.



Além do prefeito Juninho, estiveram presentes na cerimônia secretários municipais, vereadores, professores e representantes da sociedade civil. “Quero agradecer a Deus por esta vitória coletiva. A toda a equipe da prefeitura, em especial do planejamento e da educação; ao meu pai, deputado Eurico Júnior, que iniciou esta obra enquanto era secretário de educação; aos vereadores, pelo apoio; e a toda comunidade escolar. Esta escola ficou linda, ampla e com todo o suporte para que nossos alunos tenha um ensino ainda melhor. Já reformamos e ampliamos diversas escolas, outras estão em obras e estamos construindo novas unidades. Fizemos também investimento na parte pedagógica, com novos projetos, convocação de professores, coordenadores pedagógicos, criamos o cargo de diretoras adjuntas e vamos investir cada vez mais para a educação de Paty ser a melhor do estado”, disse o prefeito.

O presente de câmara, Rômulo Rosa, parabenizou o prefeito pela reforma e afirmou que a Câmara tem trabalhado para contribuir com o desenvolvimento do município, buscando recursos e aprovando leis que permitam que obras como estas sejam realizadas. O secretário de Educação também agradeceu o apoio e investimento da atual administração. “Vemos, hoje, em Paty, o executivo e o legislativo se unindo para o melhor de nossa cidade, o melhor de nossa educação. O prefeito Juninho está de parabéns pela transformação que ele tem promovido em toda a área educacional do município. É muito bom contar com instalações amplas e reformadas para nossas crianças. Estamos trabalhando muito para a realização de ainda mais conquistas para a educação patiense”, ressaltou David de Mello Silva.