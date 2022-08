Jogos terminam no dia 31 de agosto - Divulgação

Publicado 17/08/2022 13:37

Na última segunda (15), a Secretaria de Educação de Paty do Alferes promoveu a abertura dos Jogos Interescolares 2022. Um dos destaques do evento, realizado no Ginásio Esportivo de Paty, foi a homenagem à Vanize Castanheira, ex-atleta do Fluminense Futebol Clube.



Neste ano, 7 escolas do município participam da competição nas modalidades basquete, xadrez, damas, futsal, atletismo, handebol, queimada e voleibol. O evento vai até o dia 31 de agosto. "O esporte é um importante instrumento de educação e socialização. Parabéns a todos os alunos, diretores e coordenadores envolvidos nesta edição dos jogos interescolares. Vai ser uma competição saudável e importante para o desenvolvimento de nossos alunos", comentou o secretário de educação, David Mello.