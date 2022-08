Imagem do projeto - Divulgação

Imagem do projetoDivulgação

Publicado 23/08/2022 11:54

O prefeito de Paty do Alferes anunciou o maior projeto de desenvolvimento urbanístico e turístico do município, lembrando que este novo trabalho é possível após a regularização das contas, investimento em unidades de saúde e escolas municipais e avanço do Ação Asfalto, que já pavimentou mais de 70 vias.

"Estou muito feliz pelo momento que estamos vivendo em nossa cidade. Conseguimos, em nossa primeira gestão, ir arrumando a casa; investimos muito em educação, saúde, agricultura e infraestrutura. Começamos, este ano, as obras do Casario, que vai ser um complexo gastronômico e turístico de Paty; iniciamos a obra do nosso sonhado Hospital Municipal Manoel Congo; mas agora queremos fazer nossa cidade avançar mais, preparar Paty para o desenvolvimento econômico, promovendo obras de urbanismo que vão deixar nossa cidade mais bonita, moderna e fomentar o nosso turismo. As primeiras cinco vão ser a revitalização da nossa Praça George Jacob Abdue; revitalização da rua Sebastião de Lacerda; revitalização do núcleo urbano de Arcozelo; revitalização do Pontilhão e a criação do Parque Avelar, e vem muito mais por aí. Estamos trabalhando para melhorar a vida de todos os patienses e promover o desenvolvimento de nossa cidade",disse Juninho Bernardes.



Revitalização da Praça George Jacob Abdue



A revitalização da Praça George Jacob Abdue, principal do Centro da cidade, envolve diferentes ações. Na ponta, perto do Fórum, com a previsão da inauguração do Casario, onde existem as exuberantes palmeiras imperiais e onde acontecem diversos eventos, a proposta é a preservação e valorização das palmeiras e árvores existentes, a repaginação do piso e a inclusão de alguns mobiliários urbanos que ampliarão sua capacidade de convívio social, interação entre os espaços e criação de identidade.



No trecho da Estação Ferroviária de Paty do Alferes, a proposta sugere a criação de um Museu para contar a história do município. Ao lado da Estação Ferroviária, existe, atualmente, um Centro Comercial. A proposta é a revitalização também desta edificação, de modo a torná-la mais leve, funcional, e amigável com o contexto de praça, trazendo vitalidade e respiro, e permitindo maior visibilidade e valorizar a centenária Estação Ferroviária.



No espaço onde está localizado o coreto, o plano visa dar para essa praça um contexto mais lúdico e com motivos mais ecológicos, valorizando seus canteiros e árvores, e sugerindo uma nova proposta para o mobiliário urbano, que ofereça maior conforto, segurança e identidade.



Revitalização rua Sebastião de Lacerda



A rua Sebastião Lacerda é um importante corredor comercial do município, com um intenso fluxo de pessoas e um comércio forte. Para as fachadas, o plano sugere a substituição dos letreiros acima das marquises por uma tela de tamanho padrão, onde o lojista poderá colocar seu letreiro conforme características e gabarito limítrofe a ser descrito no plano diretor. Para melhor efeito de limpeza da paisagem urbana, será necessária também a transferência da rede de fiação aérea de energia elétrica para instalações subterrâneas, tanto na praça quanto em seus arredores.



Conexão Urbana - Arcozelo



O trecho a ser trabalhado está localizado junto à rodoviária da cidade, tendo também, ao seu redor, outros equipamentos que geram impacto significativo no trânsito como o supermercado, posto de gasolina, Detran e Ceasa, todos com acesso no mesmo entroncamento. Além disso, esse trevo recebe contribuições de 5 vias de acesso, que geram um alto fluxo de veículos ao mesmo tempo. Para a ordenação e organização destes fluxos, serão instalados dois trevos e um canteiro central que proporcionem maior fluidez, segurança e respeito no trânsito. A Rodoviária de Paty do Alferes, importante equipamento urbano vai comporesta área, também será objeto dessa análise e intervenções que revitalizem e requalifiquem a edificação existente. O ordenamento e embelezamento de suas fachadas, vitrines e letreiros são alguns dos principais critérios para sua revitalização.



Pontilhão



A ciclovia, paralela à RJ 125, é muito utilizada por pedestres e ciclistas. No cruzamento entre a ciclovia e a via de veículos, o projeto visa a criar uma ponte para transposição dessa ciclovia sobre a via de veículos e que seja inclusive uma ponte para pedestres, dando mais segurança e conforto aos usuários, evitando, assim, acidentes e conturbações no trânsito. O Pontilhão será um importante equipamento urbano para transposição dessa ciclovia, podendo ser também um elemento escultural que vai marcar novamente uma transição da cidade. A proposta visa preservar o centenário pontilhão de pedras existente e agregá-lo ao novo pontilhão, constituindo a junção entre passado e presente, identificados num mesmo espaço. Será, portanto, não apenas um equipamento viário, mas também mais um ponto turístico a ser visitado.



Parque Avelar



O Parque Avelar será um importante atrativo desse programa de desenvolvimento turístico do município. Atualmente, a área já conta com alguns equipamentos importantes, tais como a antiga Estação Ferroviária de Avelar, a sede Distrital de Avelar, quadras esportivas, quiosques e playground. Para integrar estes espaços, será criada uma grande praça linear, oferecendo um complexo de lazer multiuso para toda a população e turistas. Além disso, novos equipamentos e mobiliário serão incorporados, de modo a potencializar ainda mais o caráter integrativo e interativo do Parque. Esse equipamento entrará na lista de atrativos da Rota Avelar, integrando-se ao circuito turístico da cidade e compondo o roteiro de atrações que o município poderá ofertar.