Publicado 22/08/2022 16:23 | Atualizado 22/08/2022 16:25

Candidato a deputado estadual, Eurico Júnior realizou o primeiro evento público de sua candidatura em Paty do Alferes, acompanhado do candidato ao senado André Ceciliano. Mais de 300 pessoas estiveram no Arcozelo Palace Hotel, na última quarta (17). Os dois parlamentares receberam apoio de prefeitos, ex-prefeitos, vice-prefeitos, ex-vice-prefeitos, vereadores, ex-vereadores, suplentes e secretários municipais de mais de 20 municípios do Estado do Rio de Janeiro.



Identificado como municipalista, Eurico reafirmou sua aposta na força dos municípios para "conseguir fazer o Rio mais forte". Autor de mais de 400 indicações parlamentares, 10 leis e uma Emenda à Constituição, o atual deputado estadual já foi vereador e prefeito de Vassouras, duas vezes prefeito de Paty, deputado federal, duas vezes presidente da Ceasa (duas vezes) e secretário municipal. "Tenho mais de 40 anos de atuação na política, sempre defendendo o nosso estado! Tenho ajudado a transformar a saúde, educação, transporte, turismo, esporte, cultura, tudo para melhorar a qualidade de vida da nossa população. A caminhada ainda é longa, mas sigo incansável na missão de tornar o estado do Rio uma potência em todos os quesitos! Ao lado de André Ceciliano e Cláudio Castro, estamos trabalhando e transformando vidas. Sou declaradamente municipalista, acredito que é fortalecendo os municípios que fazemos o Rio prosperar. Sou nascido, criado e moro até hoje no interior. Na Assembleia eu olho por todos, sem distinção. Conto com o apoio do governador Cláudio Castro, outro incansável batalhador pelas causas do povo do Rio, que sabe da importância da força dos municípios do interior como motores do desenvolvimento estadual. Agradeço a todos que estão apoiando minha caminhada rumo à eleição”, disse Eurico.



Atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, André Ceciliano (PT), lembrou de projetos e leis que "colaboraram para tirar a população do Rio do sufoco"; como o auxílio emergencial, o Supera RJ e a criação do Fundo Soberano (uma espécie de poupança pública para o Estado recuperar o poder de investimento). Sobre questões sociais, Ceciliano reforçou a necessidade de uma política para a área de segurança pública. “Estamos vivendo uma violência tremenda, a milícia tem avançado e está tomando lugar do tráfico. Se não bastasse, ainda está terceirizando a venda de drogas. Além de todo o mal para a sociedade, essa questão também atrapalha trazer investimentos para o Rio”, afirmou ocandidato ao SeSenado



Estavam presentes no evento, o vice-prefeito de Mendes, Jiló, vários ex-prefeitos, como Gil Leal (Paraíba do Sul), Rachid Elmor e Alexandre Lisboa (Paty do Alferes), Juarez (Sumidouro), Roberto de Almeida (Miguel Pereira), Ricardo Mello (Mendes), ex-vice prefeitos, como Beto Maravilha e Lenine Viana, de Paty do Alferes, Pedrosa (Pinheiral), e mais de 30 vereadores. Dentre estes, os oito de Paty do Alferes, os seis de Sapucaia, e 40 ex-vereadores. Dentre os 1º , 2º e 3º suplentes de vereadores 36 estavam presentes; entre os ex-candidatos a prefeito no último pleito participaram do evento Cláudia Fantana e Vanderlei (de Comendador Levy Gasparian), Galileu (Sumidouro), o ex-candidato a vice-prefeito de Vassouras de Eurico Júnior, Renatinho da Construção, o candidato a deputado federal Hamilton Rocha, o prefeito anfitrião, Juninho Bernardes, a esposa do deputado, Jeanne e seus filhos Rudá e Thomas, ar irmãs do deputado, Tereza Cristina, Maria Teresa Elizabeth, o padre Márcio Damasceno, de Paraíba do Sul, entre outros.