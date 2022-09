Treinamento inclui médicos e enfermeiros - Divulgação

Publicado 02/09/2022 08:24

Como parte das ações do programa Mais Saúde para Gente, a prefeitura de Paty do Alferes iniciou nova qualificação para a rede municipal de Saúde, voltadas aos profissionais da área médica e de enfermagem.

A qualificação faz parte do Programa de Educação Permanente de Atenção Primária à Saúde e envolve eixos de Saúde da Mulher e da Criança, Hipertensão e Diabetes, Vigilância em Saúde, entre outros.



O primeiro curso foi de pré-natal na atenção básica, seguido do curso de colpocitopatológico e rastreamento de câncer de colo e, na última semana, teve o curso de Suporte Avançado em Urgências Cardiológicas (ACLS), com técnicas avançadas de reanimação cardiopulmonar e atuação avançada em emergências clínicas trabalhando os protocolos mais recentes do ILCOR/2020. Esses treinamentos pela primeira vez serão oferecidos em nível local, fora da sede dos cursos, um pioneirismo no município.



A secretária de Saúde falou da importância da qualificação para Paty. "O treinamento faz parte da política de qualificação dos nossos profissionais, um convênio que o prefeito Juninho Bernardes e o vice Arlindo firmaram com a FUNRIO para ofertar aos nossos servidores o que há de mais atualizado e qualificado em conhecimento. O objetivo é enfrentarmos as carências e necessidades do sistema de saúde, por meio da aprendizagem no trabalho, incorporada ao cotidiano, visando à transformação das práticas profissionais, a reflexão sobre o processo de trabalho, a autogestão, as mudanças institucionais e a satisfação dos usuários. Nas próximas semanas teremos mais cursos de excelência para os nossos profissionais da saúde", disse Fabiana Cerqueira.