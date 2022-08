Homenagem foi feita na última missa da festa - Divulgação

Publicado 30/08/2022 09:07 | Atualizado 30/08/2022 09:07

A festa de Bom Jesus de Matosinhos, que atrai mais de 60 mil fiéis para Paraíba do Sul a cada edição, terminou no último domingo (28) e teve uma homenagem ao deputado estadual Eurico Júnior, autor da lei que transformou o evento em Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro no ano passado.

Após a missa das 10h, o reitor do santuário, padre Márcio Damasceno, homenageou o deputado e inaugurou uma placa no Santuário. “Muita emoção ser homenageado nesta festa de Bom Jesus de Matosinhos, em Paraíba do Sul, com a placa contendo o texto da Lei, de minha autoria, que a tornou, no ano passado, Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Também sou autor da Lei que torna a Festa da Fogueira em Louvor a São João, do bairro Inema, Patrimônio Cultural Imaterial do Estado, e homenageei, com a Medalha Tiradentes, o Museu Sacro-Histórico de Tiradentes, de Sebollas", disse Eurico.



Além do padre Márcio Damasceno e de dezenas de fiéis, também participaram da cerimônia o padre João Rosa, de São José do Vale do Rio Preto, o padre Tomás, da paróquia de Itaipava, a vereadora Tia Norma e seu marido, Juarez Rosa, o professor Rafael Rangel, a esposa de Eurico, Jeanne Bernardes, e amigos do deputado. “Esse ato é um reconhecimento à maior Festa religiosa do Estado do Rio, que prestigio há décadas, nessa bela e histórica cidade. Minha relação com a população de Paraíba do Sul é bem antiga. Há anos luto pela melhoria da qualidade de vida do povo trabalhador, pacífico e acolhedor que cultiva, como poucos, suas tradições históricas e culturais. É gratificante saber que os moradores desta cidade, que tenho apoiado, com parcerias, desde que fui prefeito de Paty do Alferes, depois atuando como deputado federal e agora estadual, apoiam a minha candidatura à reeleição para continuar sendo o seu representante na Alerj. Me comprometo em continuar trabalhando muito pelo desenvolvimento da cidade, o incentivo à cultura e ao turismo”, finalizou o deputado estadual Eurico Júnior.