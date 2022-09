Eurico Júnior na Alerj - Divulgação

Eurico Júnior na AlerjDivulgação

Publicado 01/09/2022 12:52

Após a Alerj derrubar o veto do poder executivo ao Projeto de Lei 4.894/21, que determina o aproveitamento dos empregados públicos concursados da Ceda, prevendo sua transferência para a Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado, o coautor do PL, Eurico Júnior, comentou o tema.

“O aproveitamento dos servidores concursados da Cedae é fundamental! Era preciso fazer justiça com esses servidores, que tanto contribuem para a qualidade de vida do cidadão com um trabalho de qualidade em todo o estado. Sou testemunha do empenho de muitos deles durante as minhas duas gestões como prefeito de Paty do Alferes, prefeito de Vassouras e como deputado estadual. Parabéns a todos os servidores e ao parlamento por essa vitória”, disse o deputado, ressaltando que o PL garante que os funcionários serão alocados nos municípios do interior e da Baixada Fluminense sob administração da antiga Cedae.







Outra votação da terça-feira (30) foi sobre a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ). Também com voto do deputado estadual Eurico Júnior, a Alerj derrubou o veto do poder executivo à Lei 55/2021, que estabelece as competências institucionais, a estrutura da organização, os fundamentos, princípios institucionais, direitos, deveres e prerrogativas dos servidores da PCERJ. Eurico Júnior é autor de 80 emendas ao projeto. “Os policiais civis trabalham arduamente pela segurança do nosso estado e merecem uma. Essa Lei Orgânica partiu de uma série de reivindicações do setor para melhores condições de trabalho. As emendas que apresentei, foram solicitadas por diversas instituições sindicais e representativas da Polícia Civil", disse o deputado.



Em razão do período eleitoral, a votação ao veto do executivo ao projeto de Lei nº 9.497/21 de autoria do deputado Eurico que autoriza o governo a proceder a isonomia de vencimentos do cargo de auditor do quadro permanente da controladoria geral do estado (CGE/RJ) com o de analista de controle externo do quadro permanente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, foi transferida para novembro. Apoiado pelo presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano, o projeto recebeu veto do poder executivo. “Até novembro, vamos tentar convencer o governo a fazer o acordo e derrubar o veto, para que estes 251 auditores, tão importantes para o setor público, venham a ser reconhecidos. A isonomia salarial é um direito da categoria, pelo qual venho lutando arduamente”, afirmou Eurico.