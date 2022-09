Evento foi realizado no Ginásio Municipal de Paty - Divulgação

Publicado 04/09/2022 15:38

A prefeitura de Paty do Alferes, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habitação, promoveu mais um evento de conscientização com diversas ações dedicadas à Primeira Infância. Na quarta (31), integração das famílias participantes aconteceu no Ginásio Municipal.



Programa desenvolvido pela Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância, o Criança Feliz visa o desenvolvimento integral das crianças e o fortalecimento do vínculo afetivo entre os familiares. "Este projeto é um sucesso em nossa cidade, atualmente atendemos 440 pessoas com o programa, sendo 377 crianças e 43 gestantes de 32 bairros diferentes. Em comemoração ao mês dedicado à primeira infância fizemos três eventos ao longo do mês, um em Avelar, outro no bairro do Acampamento e encerramos com esse do Centro. Em todos pudemos sentir a alegria dos assistidos e a importância deste programa para as famílias participantes. Aderir ao Criança Feliz em nossa cidade foi uma decisão acerta da gestão do prefeito Juninho Bernardes. É uma política social muito importante de fortalecimento de vínculos e cuidados com nossas crianças", explica a secretária Jeanne Teixeira. Para saber mais sobre o programa, o cidadão pode procure o CRAS de referência de seu bairro.