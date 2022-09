Etapa da obra deve durar três meses - Divulgação

Publicado 09/09/2022 14:30

A prefeitura de Paty do Alferes iniciou a etapa de fundação da construção do Hospital Municipal. Depois do serviço de preparação do canteiro de obras, terraplanagem e drenagem, a equipe responsável pela obra está trabalhando na nova fase, em que serão construídas 303 sapatas para e colocadas vigas baldrames. A previsão é que esta etapa dure três meses. Atualmente, uma equipe de 20 profissionais trabalha de domingo a domingo, segundo a prefeitura. O Hospital Municipal terá 58 leitos e será construído em dois pavimentos, totalizando 5.280 m² em um terreno de 7.890 m².

"É mais um passo que estamos dando para a realização deste sonho patiense. A nossa obra está a todo vapor e esta etapa de fundação é muito importante. Nossa equipe da Secretaria de Planejamento está acompanhando de perto e, com muito trabalho e dedicação, nosso povo vai ter seu próprio hospital. Agradeço o apoio que nossa Câmara Municipal tem dado para este projeto, o recurso estadual que conseguimos graças aos esforços do deputado estadual Eurico Júnior, do deputado Áureo Ribeiro e do governador Cláudio Castro, que tem investido no interior do nosso estado", disse o prefeito Juninho Bernardes. "As pessoas já estão vendo nossa obra e comentando sobre esta conquista em nossa cidade. Fico feliz por, junto com o prefeito Juninho, estarmos realizando este sonho, que vai cuidar da vida das pessoas", comentou o vice-prefeito Arlindo Dentista. Abaixo, saiba mais sobre o Hospital.



1º Andar:

Serviços de Atendimento de Urgência e Emergência,

Exames de diagnósticos por imagens,

Estoques de materiais e medicamentos,

Cozinha e lavanderia hospitalar,

Abrigos para grupo-gerador, subestação de energia, centrais de gases medicinais e guarda de resíduos

2º Andar:

Unidades de Internação (Geral e Intensiva),

Centro cirúrgico,

Central de material e esterilização,

Laboratório de análises clínicas,

Unidade transfusional,

Serviços de apoio administrativo.