Lançamento aconteceu na segunda (05) - Divulgação

Publicado 08/09/2022 16:55

Em parceria com o governo do estado, a prefeitura de Paty do Alferes inaugurou o Café do Trabalhador na última segunda-feira (03), na rodoviária de Arcozelo. Representando o prefeito Juninho Bernardes, a secretária de Desenvolvimento Social Jeanne Teixeira fez o lançamento ao lado do subsecretário de Planejamento e Projetos Especiais, Clecius Silva de Souza.

O local funciona de segunda a sexta-feira, das 6h às 09h, e oferece aos trabalhadores a possibilidade de pagar R$0,50 por um copo de café ou café com leite, um pão com manteiga e uma fruta. "Este é um projeto essencial para nossa Paty do Alferes. Quero agradecer ao prefeito Juninho por ter ido buscar junto ao governo do estado este projeto para os trabalhadores de nossa cidade. É muito significativa esta conquista, porque muitos trabalhadores não conseguem fazer uma primeira refeição do dia e aqui vão conseguir começar o dia com este kit de café da manhã. É um projeto que vai ajudar na segurança alimentar da população patiense. Quero agradecer ao governo do estado por esta parceria essencial", ressaltou a secretária Jeanne.