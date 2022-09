Arcozelo foi 6º bairro a receber o projeto em 2022 - Divulgação

Publicado 13/09/2022 12:39

Na última semana, a comunidade de Arcozelo recebeu o projeto Prefeitura Presente. A equipe da Secretaria de Obras de Paty do Alferes realizou melhorias como limpeza, troca de lâmpadas, poda de árvores e pinturas de ponte. No sábado (10), o caminhão de exames de imagem realizou atendimentos pré-agendados, além de serviços da saúde como aferição de pressão, glicemia e vacinação contra a covid e influenza. A Secretaria de Desenvolvimento Social também prestou orientações sobre o Cadastro Único.

O prefeito Juninho Bernardes esteve no bairro com o Gabinete Itinerante para ouvir as demandas da população. "Nós retomamos o prefeitura presente há dois meses e já visitamos 6 bairros diferentes. Realizamos mais de mil exames de imagem e ouvimos o que a população dos bairros necessita e deseja para sua comunidade. Assim, estamos levando os serviços da nossa prefeitura para mais perto das pessoas”, disse o prefeito.