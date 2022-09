Primeira etapa foi concluída - Divulgação

Publicado 28/09/2022 09:59

O programa Ação Asfalto, da prefeitura de Paty do Alferes, chegou a marca de 72 vias alcançadas com a primeira etapa da Estrada das Antas. Foram asfaltados os primeiros 600 metros dos mais de 2 mil metros da estrada que serão contemplados pela obra. Após a preparação da via, o município aguarda a liberação do estado para a continuidade.

Importante acesso no 2º Distrito de Paty, atendendo os bairros Guaribu, Saudade, Santa Rosa, Antônio Joaquim, Colônia do Centro, a estrada também é acesso para a Fazenda das Antas, propriedade rural dedicada à avicultura e pecuária desde a década de 1950. Segundo a prefeitura, a fazenda contribui para a manutenção da fixação da mão deobra no distrito de Avelar e para o desenvolvimento regional.



De acordo com o secretário de Obras, a equipe da prefeitura preparou toda a via para o asfalto, com base e sub-base, para a aplicação da massa asfáltica. "Também foi feita a drenagem, com cerca de 1.000 manilhas, onde foram construídas 40 caixas de águas pluviais, direcionando a água da chuva, impedindo a deterioração do asfalto, fazendo com que sua durabilidade seja ainda maior", disse Alexandre Lisboa.



“O Ação Asfalto é investimento em infraestrutura, promovendo mais desenvolvimento para a nossa Paty. Eu e o meu vice, Arlindo Dentista, prometemos dar continuidade a este relevante projeto e é o que estamos fazendo. Aqui, é uma importante via, ela não só é acesso para bairros do 2º distrito, uma solicitação antiga dos moradores, mas também uma via importante para escoamento de mercadoria de um dos grandes geradores de empregos da nossa cidade, como a Fazenda das Antas. Agradeço ao deputado Eurico Júnior e ao nosso governador Cláudio Castro pelo convênio, que tem permitido com que consigamos levar mais asfalto e qualidade de vida para mais patienses”, disse o prefeito Juninho Bernardes.