Publicado 11/10/2022 16:14

Amanhã (12), a prefeitura de Paty do Alferes vai promover um evento para celebrar o Dia das Crianças. Entre 8h e 12h, a praça George Jacob Abudue, no centro, terá uma área kids com diversas atrações, como escultura de balão, tererê, pintura facial, pula-pula, tobogã e hight jump. Realizado em parceria com Sesc, Fecomércio e Sicomércio, o evento gratuito também vai contar com circo, literatura e música.