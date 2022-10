Evento aconteceu ontem (04) - Divulgação

Ontem (04), a Secretaria de Saúde de Paty do Alferes celebrou o dia do Agente Comunitário de Saúde com o seminário "Atribuições do agente de saúde na atenção primária a saúde", em Arcozelo. Com palestras de Crislene Alambert (Apoiadora Técnico Institucional da SAPS/SES-RJ) e Josiane Medrado (Apoiadora Técnico Institucional da SAPS/SES-RJ), o evento contou com as presenças do vice-prefeito, Arlindo Dentista; da secretária de Saúde, Fabiana Cerqueira; da coordenadora de Atenção Básica, Janilsa Barros; da coordenadora de Imunização, Kelly Tashima; do assessor da Saúde, Paulo José Oliveira; e dos agentes comunitários de saúde do município.



"O agente comunitário de saúde é peça essencial no nosso SUS, cujo objetivo é promover a saúde de forma integral, cuidando das famílias, ajudando estas a ter o acesso à saúde pública. Vocês são o principal elo entre a comunidade e a saúde pública, são o principal contato com o público e mostraram ainda mais a força de vocês na pandemia, ajudando as pessoas a se conscientizarem para se cuidar e evitar o vírus e depois para a vacinação. Nossa gestão tem valorizado o servidor , conseguimos aprovar a lei municipal que garantiu o pagamento do piso nacional para o ACS e também conseguimos reformar e ampliar as unidades de saúde dando maior qualidade de trabalho para nossos agentes", ressaltou a secretária Fabiana.