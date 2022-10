Juninho Bernardes destacou importância de Paty para a história nacional - Divulgação

Publicado 04/10/2022 16:10 | Atualizado 04/10/2022 16:14

O prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, inaugurou a restauração do antigo Casarão da Câmara, que agora pertence ao patrimônio do Paty Previ, setor responsável pelo Fundo de aposentadorias e pensões dos servidores municipais da prefeitura municipal.

A obra de restauração envolveu a manutenção da fachada original e a construção de áreas destinadas à funções administrativas e serviços de atendimento ao público. O telhado foi totalmente reformado, com colocação de manta para evitar infiltrações e goteiras. Outra característica da obra é a garantia de acessibilidade, especialmente porque o Paty Previ atende majoritariamente pessoas idosas.

O casarão reformado também abriga o espaço cultural Memorial Vila do Alferes, com uma área de exposição permanente contando a história do município no formato linha do tempo. Totens trazem informações sobre personagens históricos importantes, como Marianna Crioulla e Manoel Congo; Francisco Peixoto de Lacerda Werneck (2º Barão de Paty do Alferes); o fundador de Paty, Francisco Tavares; Barão de Guaribu, Cláudio Gomes Ribeiro de Avellar; D. Francisca Eliza Xavier, Condessa da Soledade; Cel Manoel Francisco Bernardes e Visconde de Arcozelo. Na exposição também é possível saber mais da história do Casarão e de locais como a Fazenda da Freguesia (Aldeia de Arcozelo); Fazenda Manga Larga; Fazenda Monte Alegre; Fazenda Pao Grande; Fazenda Quindins; Fazenda Santa Tereza, Fazenda do Tinguá (Fazenda da Luz) e da Matriz N. Sra. da Conceição.



Além da exposição permanente, sempre haverá uma exposição itinerante no mezanino. A primeira exposição é da historiadora e mosaicista Rogéria Magalhães, que trabalha com mosaicos de vidro para contar a história de ocupação, expansão, exploração e acúmulo de riquezas no Brasil Colonial. "Esse prédio faz parte da memória histórica de nosso município, data de 1836. Estou muito feliz por mais esta conquista para nossa cidade. Este prédio é um patrimônio para o nosso Paty Previ, que vai atender bem nossos aposentados e pensionistas, mas também um presente para todos os patienses, que veem sua história e cultura preservados, além de um espaço para visitação que narra parte da nossa rica historia que é relevante também para a história nacional”, disse o prefeito Juninho Bernardes.

“Estamos muito felizes de ver este patrimônio que agora é do Paty Previ, que vai atender a todos em uma casa aconchegante e histórica. Um importante espaço para atender nossos aposentados e pensionistas e para a cultura de Paty”, disse a presidente do Paty Previ, Jaqueline Lustosa, que esteve na cerimônia ao lado de conselheiros do fundo. Secretários municipais, vereadores e representantes da sociedade civil também marcaram presença.



Na mesma ocasião, na travessa Jader de Faria Barros, ao lado do Casarão de Paty, foi inaugurada a revitalização do Caminho da Gruta, com a presença do Padre Welder de Carvalho Silva. A gruta foi construída em 1958, no centenário da aparição de Nossa Senhora em Lourdes. Revitalizado, o espaço passa a fazer parte do "Circuito Paty a Pé", proposta para o turista caminhar pelos principais pontos turísticos do centro.