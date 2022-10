Paty do Alferes - Divulgação

Publicado 14/10/2022 12:49

O Outubro Rosa, promovido pela Secretaria de Saúde de Paty do Alferes, continua com diversas ações de combate ao câncer de mama e do colo do útero. Em diferentes unidades de saúde do município, as mulheres têm acesso a preventivos e exames físicos.

“Esse mês está sendo muito especial para combatermos o câncer em nossa cidade. Nos empenhamos para oferecer diferentes atividades. Inclusive, nos preocupamos com as mulheres trabalhadoras oferecendo o preventivo no sábado e em horários estendidos. Para participar, basta a paciente procurar a unidade de referência e agendar o procedimento", explica a secretária de Saúde, Fabiana Cerqueira. Abaixo, a programação:



Toda quarta das 16h às 19h - Granja Califórnia

15/10 das 8h às 15h - Palmares , Maravilha , Coqueiros e Arcozelo

22/10 das 8h às 15h - Bela Vista e Clínica da Família

25/10 das 8h às 15h - Clínica da Família

29/10 das 8h às 15h - Centro II