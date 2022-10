Programação especial acontece neste sábado (15) - Divulgação

Programação especial acontece neste sábado (15)Divulgação

Publicado 14/10/2022 13:14

Neste sábado (15), a prefeitura de Paty do Alferes vai festejar os 5 anos da Feira Agroecológica que acontece todo sábado na Praça George Jacob Abdue, no Centro. Para celebrar a data, haverá sorteios de brindes realizados pelos feirantes, feira de artesanato, moda de viola com o grupo Caaipura e os convidados Marcelo Mourão e Aline Vieira, e a participação especial do chef Fred Tibau, que vai cozinhar para os participantes usando produtos da feira.

No braço da Feira, que acontece em Avelar, ao lado da Distrital, também terá festa com sorteio de brindes. A feira acontece todo sábado, das 8h às 13h.