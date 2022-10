Alunos do 6º ao 9º ano participaram da competição - Divulgação

Publicado 20/10/2022 10:47 | Atualizado 20/10/2022 12:02

A Secretaria de Educação de Paty do Alferes promoveu mais um projeto pedagógico bem-sucedido na rede municipal. Segundo a prefeitura, a competição "Soletrando" foi criada para conscientizar a criança sobre a importância da escrita correta como meio para ampliar o conhecimento, facilitar a comunicação e formar a base para o próprio processo de aprendizagem, através de uma disputa saudável.



Ao longo deste segundo semestre, alunos do 6º ao 9º ano participaram da competição em suas respectivas escolas e a final aconteceu na última semana, no Centro Cultural, premiando os seguintes vencedores: 1⁰ lugar- Maria Clara Lisbôa Castilho Leal, da E. M. José Lopes de Mello Filho; 2⁰ lugar- Kayky Pereira de Mello, da E. M. Manoel Rodrigues; e 3º lugar- Mayra Machado Maciel, da E. M. Osório Duque Estrada.



"A competição foi um sucesso em todas as escolas. Agradeço o apoio do prefeito Juninho, do nosso secretário David, dos professores e de todos os patrocinadores que apoiaram esta disputa saudável do Soletrando na nossa rede municipal. O projeto possibilitou a aprendizagem de todos os alunos, porque em todas as escolas focamos no trabalho com a ortografia, por meio de sequências didáticas, que discutiam esse conteúdo nas salas de aulas. Dessa forma, o foco esteve no avanço das crianças e não, apenas, no resultado final do concurso. Assim todos os alunos ganharam em aprendizagem", disse a coordenadora do projeto, Jane Costa.



"A educação é uma das prioridades do governo Junino Bernardes e Arlindo Dentista. Por isso, temos projetos especiais como o Mais Música, o Xadrez na Escola, a equoterapia e natação para nossas crianças especiais e agora o soletrando. O Soletrando deu tão certo, que agora faz parte do calendário pedagógico de nosso município. Parabenizo a todos os envolvidos, em especial os alunos e professores que se dedicaram para esta saudável disputa", comentou o secretário David Mello.