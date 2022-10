Vôlei Paty conta com mais de 200 atletas - Divulgação

Publicado 26/10/2022 09:54

Com mais de 800 crianças e adolescentes, as escolinhas esportivas ofertadas pela prefeitura de Paty do Alferes começaram a mostrar resultados em competições regionais e estaduais. Os times de Vôlei feminino e masculino foram campeões em 5 campeonatos e conquistaram a vice em 3 (veja ao final desta matéria).



"Este projeto começou em 2017. O prefeito Juninho desde o início da sua gestão apoiou nossas escolinhas e falou da importância de ampliarmos o acesso de nossos jovens à pratica esportiva. Há 5 anos, tínhamos 200 alunos em todas as modalidades de esporte e hoje passa de mais de 800. Só no vôlei temos mais de 200 alunos toda semana aqui no nosso ginásio. Só tenho a agradecer ao nosso prefeito, aos professores e aos nossos atletas que estão sempre se dedicando para o nosso esporte evoluir. Importante agradecer também a UERJ Paty que tem sido uma grande parceira", disse o secretário municipal de esportes, Luiz Fernando Espíndola.



"O esporte é um importante instrumento para o desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes. Ele promove disciplina e sociabilidade e por isso em nossa gestão estamos cada vez mais promovendo as nossas escolinhas esportivas. Nós também reformamos as quadras do Lameirão, do Acampamento, fizemos a quadra de areia em Avelar, e estamos finalizando mais um espaço esportivo na Granja Califórnia, que será inaugurado em breve. Estamos promovendo o esporte em toda nossa cidade para melhorar a vida de nossos jovens", explicou o prefeito Juninho Bernardes.



Veja, abaixo os torneios que o time Vôlei Paty disputou no último ano:

- Copa Paty Feminina-sub 21 2021 (Campeãs)

- Challenge de Verão 2022 Feminino Adulto e Sub-21 (Campeãs)

- Challenge de Verão 2022 Masculino Adulto e Sub-21 (Vice Campeões)

- Liverj Regional Adulto Feminino 2022 (Vice Campeãs)

- Liverj Regional Infanto Feminina 2022 (Vice Campeãs)

- Torneio Feminino Adulto de Barra Mansa 2022 (Campeãs)

- Torneio FestVôlei Feminino em Resende 2022 (Campeãs)

