Xadrez na Escola já contempla mais de 2 mil alunosDivulgação

Publicado 04/11/2022 13:07

Além do + Música Paty; do Soletrando Paty; e das aulas de natação e equoterapia para crianças especiais; a prefeitura de Paty do Alferes promove um novo projeto para os alunos do município. Cerca de 2.000 alunos, do 1º ao 5º ano da rede municipal de ensino, participam do Xadrez na Escola.



Considerado um importante instrumento pedagógico, a prática do xadrez desenvolve habilidades cognitivas, como atenção, disciplina, memória, concentração, raciocínio lógico, inteligência e imaginação, além de se relacionar com atividades interdisciplinares, como Matemática; Artes, História, Geografia e Ética. Devido a tais benefícios, o jogo já foi adotado como disciplina obrigatória ou opcional em grande parte das escolas do Sul do Brasil, além de inúmeras no Estado de São Paulo e em outras regiões do país.



Em Paty, o projeto é mediado pela Empresa Sistema–X. Para implementação do projeto, cada aluno recebeu um livro didático e acesso imediato à plataforma on-line que ajuda no processo de ensino aprendizagem. "Nós sabemos que hoje é um desafio manter o interesse do aluno na escola. O projeto de Xadrez permite aos mais de 80 professores participantes desenvolverem novas habilidades para ajudar os alunos a aprender o jogo. E os alunos, além de manter o interesse na escola, aprendem a ter capacidades importantes para a vida, como concentração e raciocínio lógico", explica a coordenadora do projeto, Ana Carla Rosa.



"A educação é uma das prioridades do prefeito Juninho e do vice Arlindo. O município nos últimos anos investiu na contratação de professores e profissionais da educação concursados; investiu na infraestrutura das unidades escolares, reformando e ampliando a maioria delas; investiu na coordenação pedagógica, na merenda e no transporte escolar, e também em projetos pedagógicos de destaque como este do Xadrez. É uma alegria contar com uma equipe tanto de coordenação, quanto de professores e alunos, que estão fazendo este projeto dar certo em nosso município. Agradeço todo o apoio do nosso prefeito para que a nossa educação continue entre as melhores do estado", disse o secretário de educação, David Mello.