Paty do Alferes - Divulgação

Paty do AlferesDivulgação

Publicado 09/11/2022 10:28



A prefeitura de Paty do Alferes, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, convida a população do município para a Audiência Pública referente ao Plano Municipal de Saneamento Básico. A audiência será realizada amanhã (10), de forma on-line, às 18h30. O link está disponível no site da prefeitura.

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PSMB) deve contemplar quatro serviços básicos do saneamento: abastecimento de água potável; esgotamento sanitário; manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. O de Paty do Alferes foi elaborado com participação popular no ano de 2014, Lei Municipal n.º2184/2015, e está sendo revisado este ano.



De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, André Dantas, esta é uma oportunidade de discutir com a sociedade e construir coletivamente diretrizes para políticas públicas importantes na área de saneamento: "Este planejamento é capaz de promover a segurança hídrica, assegurando ainda que nos períodos de estiagem ou escassez o fornecimento de água à população, bem como prevenir doenças, reduzir as desigualdades sociais, preservar o meio ambiente, reduzir acidentes ambientais e desenvolver economicamente o município. Medidas essenciais para nosso município. Contamos com a participação de todos”, ressalta.