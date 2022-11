Evento voltou a ser realizado após 2 anos - Divulgação

Evento voltou a ser realizado após 2 anosDivulgação

Publicado 07/11/2022 19:29

No último final de semana, a tradicional Expo Orquídeas e Bromélias de Paty do Alferes voltou a ser realizada após dois anos. Sucesso de público, a 17ª edição do evento contou com exposição e vendas de flores, oficinas, praça de alimentação com pratos especiais e cervejas artesanais, feira de artesanato e shows de Maldonado, Tribo de Gonzaga, Dj Leandro e Vem Sambar.



"A Expo Orquídeas e Bromélias faz parte do nosso calendário de eventos, e estamos muito felizes de conseguir organizá-la depois de dois anos de pandemia. A Feira movimentou todo nosso trade turístico e a economia de nossa cidade. Os expositores de flores agradeceram o sucesso do evento e recebi muitas mensagem de pessoas que parabenizaram a nossa exposição. Foi um evento voltado para toda a família com muita beleza e animação. Agradeço ao prefeito Juninho e a todos que colaboraram para mais esse sucesso de nosso turismo", disse Dayanna Marques, secretária de Turismo de Paty.