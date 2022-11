Unidade passa a atender diversos bairros da região central - Divulgação

Unidade passa a atender diversos bairros da região centralDivulgação

Publicado 16/11/2022 15:52 | Atualizado 16/11/2022 15:54

O prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, inaugurou mais um posto de saúde no município na última quinta (10). A Unidade de Estratégia de Saúde da Família - Centro II (Rua Dr. Leopoldo, nº 77) passa a atender cerca de 3.400 moradores da região central que residem nos bairros Biriba, Parque Barcelos, Esperança, Recanto I, Recanto II e Morro do Ilney. O evento contou com a presença de vereadores, secretários municipais e representantes da sociedade civil.

"A saúde é essencial para o desenvolvimento da nossa cidade. Sem saúde, ninguém trabalha, estuda ou contribuiu para a nossa cidade crescer. Em nossa gestão, estamos fazendo história: estamos construindo o sonhado Hospital Municipal Manoel Congo, reformamos e ampliamos a maioria das nossas unidades de saúde, realizamos mutirão de exames de imagem, cirurgias de catarata, criamos o projeto 'Mais Saúde Pra Gente', que trouxe 12 novos médicos para o atendimento da Saúde da Família, e, hoje, estamos inaugurando mais esta unidade. Quero agradecer ao meu vice Arlindo, a Câmara de Vereadores, à secretária Fabiana e a toda equipe da saúde. Quero dizer ao povo patiense que continuamos trabalhando muito para fazer história e melhorar a vida de nossa população”, disse o prefeito.



De acordo com a coordenadora de Atenção Básica do município, a criação da nova unidade se deu pela necessidade de ampliar o atendimento para os moradores que residem perto do Centro. "A unidade Centro I, que fica na Secretaria de Saúde, estava atendendo mais de 7.000 moradores. Agora, a unidade Centro II vai atender metade deste público. Vamos melhorar em qualidade do serviço prestado e ofertar mais acesso à saúde aos nossos usuários", explicou Janilsa Barros. "Estou muito feliz por mais esta conquista para nossa saúde. Esta gestão tem demonstrado que a saúde é uma das suas prioridades e fico feliz em podermos ampliar o acesso à saúde em nosso município com a inauguração desta unidade", ressaltou a secretária de Saúde, Fabiana Cerqueira.