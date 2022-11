Publicado 13/11/2022 13:29

A Estação de Tratamento de Água (ETA) de Paty do Alferes voltou a operar com sua capacidade total neste domingo (13). Segundo a Iguá, a produção de água foi normalizada e, caso as condições climáticas atuais se mantenham, o fornecimento dos bairros afetados será gradativamente normalizado nos próximos dias de acordo com a pressurização da rede e as características de cada local.