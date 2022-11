Vacinação é gratuita - Divulgação

Vacinação é gratuitaDivulgação

Publicado 11/11/2022 11:00

Amanhã (12), a prefeitura de Paty do Alferes, por meio do Setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde, vai promover a vacinação antirrábica gratuita de cães e gatos. “A transmissão da raiva ocorre por meio da saliva de animais infectados, principalmente por mordidas, mas também podem ocorrer via arranhões e lambidas desses animais. A única forma de prevenção da raiva é a vacinação anual dos pets. Por isso, convocamos a todos que coloquem suas máscaras e levem seus pets para vacinar neste sábado", disse a secretária de Saúde, Fabiana Cerqueira.

Veja os horários e locais de vacinação:

Das 9h às 16h:

Centro (Feira Paty do Alferes)

Departamento de Zoonoses (Em frente a Cedae )

Pedras Ruivas (Unidade de Saúde )

Arcozelo (CEO - Centro Odontológico/ Ceasa)

Poaia (Unidade de Saúde)

Maravilha (Unidade de Saúde)

Goiabal/Lameirão (Quadra do Lameirão)

Coqueiros (Unidade de Saúde)

Avelar (Unidade de Saúde )

Granja (Unidade de Saúde)

Horário das 9h às 14h:

Esperança (Praça Biriba )

Palmares (Unidade de Saúde)

Vista Alegre (Unidade de Saúde)

Capivara (Unidade de Saúde)

Horizonte (Unidade de Saúde)

Recanto (Mercadinho do Cristiano )