Projeto atende pessoas que recebem até dois salários mínimos - Divulgação

Publicado 20/11/2022 12:17

Segunda (21) e terça-feira (22), Paty do Alferes recebe o projeto “DPU para todos!”, ação da Defensoria Pública da União que conta com o apoio da prefeitura e visa orientar a população sobre diferentes temas, como aposentadoria, auxílio doença, auxílio reclusão e benefício de prestação continuada do LOAS.



O projeto orienta pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos, que devem apresentar Carteira de identidade, CPF, comprovante de renda e documentos relacionados ao benefício que desejam informações ou ajuda. Veja os locais e horários abaixo.

21/11 (SEGUNDA)

Atendimento de 9h às 12h

Local: Igreja Matriz N. Sra. da Conceição (Largo da Matriz, 145, Centro)

22/11 (TERÇA)

Atendimento de 9h às 12h

Local: Igreja N. Sra. da Conceição em Avelar (Rua Irineu Avelar, 112, Avelar)