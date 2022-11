Vacinação deste grupo começa nesta quarta (23) - Divulgação

Publicado 23/11/2022 11:34

Nesta quarta-feira (23), a prefeitura de Paty do Alferes iniciou a vacinação contra a covid-19 em crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades. É necessário que os responsáveis entrem em contato com a unidade de referência para obter orientações e realizar o agendamento, munidos de laudo médico que comprove a comorbidade da criança.



"Estamos há 9 meses sem registrar óbitos de covid em nossa cidade e isso se dá graças à adesão de nossa população a vacinação. Mas não podemos desperceber a importância de continuarmos a combater o vírus por meio da imunização de todo o público alvo da campanha", disse a secretária de Saúde de Paty, Fabiana Cerqueira.