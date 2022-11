Paty é o primeiro município a disponibilizar a ferramenta do Sebrae - Divulgação

Publicado 23/11/2022 11:55

Na última quinta (17), em Paraíba do Sul, Paty do Alferes foi destaque no III Fórum Líder ao apresentar, à convite do projeto, a primeira versão do mapa digital do município no sistema "A Rota do Caminho do Interior". Paty é a primeira das dez cidades que compõem a região Centro-Sul a consolidar o mapa.



A ferramenta digital é um aplicativo que foi desenvolvido para valorizar a relação do turista com a história e a região rural marcada pelo Caminho Novo do Ouro e sua estrutura de relevância cultural. As cidades que ela percorre são Areal, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Rio das Flores, Sapucaia e Três Rios.



Pelo caminho, o visitante conhecerá o passado que teve alta relevância para a formação econômica, social e política do Brasil, através da história do Caminho Novo, por onde era transportado o ouro de Minas Gerais para o porto no Rio de Janeiro. A prefeitura de Paty destaca, ainda, que o turista acompanhará toda a estrutura arquitetônica associada à época, bem como a cultura que se formou por toda a região. O percurso também contempla a natureza local, promovendo o contato com o meio ambiente.



"Nós sabemos que hoje o turista busca as informações para escolher o seu destino e o que fazer em sua estadia muito pela internet. Com esta ferramenta, o turista vai poder conhecer não só mais informações sobre a rica história de nossa cidade, como a de toda nossa região, e ter mais informações sobre nossos pontos turísticos e empreendimentos do setor (trade). Os empreendimentos que forem cadastrados do Cadastur, do Ministério do Turismo, vão poder divulgar seu empreendimento no aplicativo", explicou a secretária municipal de Turismo de Paty, Dayanna Marques.



Promovido pelo Sebrae Rio, o Fórum Líder conta com cerca de 50 lideranças efetivas e engajadas. O fórum reúne prefeitos, secretários, lideranças empresariais e do terceiro setor e universidades. O grupo teve início em novembro de 2018 com a elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social a ser implantado até 2030 nos dez municípios que compõem a região. O link para o mapa digital é http://caminhodointerior.mapavirtual.com.br/