Pagamento foi de mais de R$ 3 milhões - Divulgação

Publicado 07/12/2022 14:32

O prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, pagou o reajuste do auxílio alimentação dos servidores a partir de 2009, em cumprimento de uma decisão judicial por ação movida pelo Sindicato. Entre 2009 e 2016, os prefeitos não reajustaram o auxílio alimentação aos quais os servidores tinham direito conforme o Estatuto. Após assinar, no final de setembro, o protocolo de intenção de pagamento junto com o presidente do Sindicato dos Servidores de Paty, Júlio Abreu, a equipe do prefeito conseguiu efetuar de fato o pagamento no último dia 29.

"Gostaria de agradecer imensamente ao prefeito Juninho Bernardes que não tem medido esforços para atender aos nosso pedidos em relação ao funcionalismo público de Paty do Alferes. É muito gratificante trabalhar com um prefeito que vê o funcionário como um parceiro de trabalho. Por isso nós temos tido tanto desenvolvimento dentro de Paty do Alferes por acreditar que é preciso criar pontes e não muros. Por isso mais uma vez agradeço imensamente ao prefeito Juninho Bernardes”, disse o presidente do Sindicato.

"É um direito do servidor receber o seu salário, o seu auxílio alimentação e ter o referido reajuste. Quando a Procuradoria despachou comigo sobre o processo, decidi não recorrer e acertar as contas com os servidores, porque é um direito deles. Nossa prefeitura está equilibrada e, por isso, temos o dinheiro em caixa. Eles prestam o serviço público e merecem ter o que é seu de direito e, além do mais, é uma verba de caráter alimentar. Como trabalhamos com responsabilidade e transparência pública, temos recursos suficientes em caixa para dar ao servidor o que é seu de direito. Agradeço o apoio da nossa Câmara Municipal que tem sempre nos ajudado a ser esta gestão histórica em nossa cidade. Estou muito feliz em estar acertando essa conta com nossos servidores, e tão importante quanto reconhecer o direito do servidor é colocar mais 3 milhões na economia do município", disse o prefeito Juninho, que desde 2017, quando assumiu a prefeitura pela primeira vez, concede reajuste e aumento real de salário e auxílio alimentação. Segundo a prefeitura, mesmo podendo recorrer da decisão, o prefeito decidiu pagar imediatamente e de forma voluntária a conta deixada pelos ex-gestores no valor de R$ 3.020.531,97.