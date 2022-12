Paty do Alferes - Divulgação

Publicado 05/12/2022 20:16

Nesta terça-feira (06), a partir das 22h, a Iguá vai realizar manutenção preventiva na Estação de Tratamento de Água (ETA) de Avelar, em Paty do Alferes. De acordo com a concessionária, o trabalho pode se estender até às 8h de quarta-feira (07) e "o abastecimento no distrito poderá ser temporariamente impactado em alguns pontos".



Ainda segundo a Iguá, o fornecimento de água será plenamente retomado de forma gradativa, conforme o tempo de pressurização da rede e as características do sistema de abastecimento em cada localidade. A concessionária ressalta a necessidade do uso consciente da água e comunica que, caso necessário, disponibilizará caminhões pipa para locais emergenciais como hospitais, clínicas e UPAs. Central de Atendimento no número 0800 400 0511 (telefone e WhatsApp).