evento vai acontecer na Praça George Jacob AbdueDivulgação

Publicado 30/11/2022 19:44

Para festejar o Dia Nacional do Samba, celebrado em 2 de dezembro, a prefeitura de Paty do Alferes vai promover o "Estação Samba" no próximo sábado (03). Por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o evento será realizado na Praça George Jacob Abdue, a partir das 17h, com homenagens a sambistas renomados da região, shows com artistas consagrados do samba patiense e convidados especiais.



"O objetivo do evento é reconhecer e valorizar a cultura do samba que tem tradição em Paty do Alferes. O projeto foi proposto pelo conselheiro de cultura Carlos Malheiros e pela empreendedora Thais Pires. O prefeito Juninho abraçou a ideia e nossa secretaria trabalhou para tornar realidade a Estação do Samba, a Oswaldo Cruz de Paty do Alferes, durante o final de semana em nossa cidade, trazendo muita cultura popular e alegria para os patienses e visitantes", disse a secretária de Cultura e Economia Criativa de Paty, Tamires Fortuna. Abaixo, a programação completa:

17h – Abertura

17h30– Homenagem a João Furtado, João Massambará, Jorge Santos (in memoriam) e Wantuil

18h30 - Show com João Massambará e Grupo Samba de Roça

19h30 – Roda de Samba com Sérgio Coelho e convidados

22h – Apresentação da Bateria do Bloco Esperança