96ª DP (Miguel Pereira) - Divulgação

Publicado 05/12/2022 20:38

No último sábado (03), policiais civis da 96ª Delegacia de Polícia prenderam em flagrante um homem por posse irregular de arma de fogo em Paty do Alferes. As investigações começaram após a companheira do autor procurar a delegacia para informar que estava sendo vítima de violência doméstica e que o acusado ocultava armas de fogo na residência do casal. Ao chegar no local com mandado de busca e apreensão, os policiais identificaram que o suspeito não possuía o registro das armas encontradas. Segundo a Pcerj, ele já havia sido preso em 2020 por porte ilegal de arma de fogo.