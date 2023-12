Grupo Efikácia está entre as atrações - Divulgação

Grupo Efikácia está entre as atraçõesDivulgação

Publicado 18/12/2023 20:45

A programação oficial de réveillon promovida pela Prefeitura de Paty do Alferes terá atrações em três diferentes praças do município (Centro, Avelar e no bairro Granja Califórnia). "Em nome da Secretaria de Turismo de Paty, convido a nossa população e visitantes a participarem da nossa celebração de réveillon. Será uma noite repleta de alegria e boas energias. Vamos juntos saudar o ano novo com muita esperança e positividade", disse a secretária de turismo, Juliana Massi.

Programação completa:

Praça George Jacob Abdue (Centro)

21h: Abertura

22h30: Puro Ritmo Samba Show

Praça Nilo Monte Mór (Avelar)

21h: Abertura

22h30: Nilson Cachorrão

Praça Noêmia Rosa (Granja Califórnia)

21h: Abertura

22h: Grupo Konquista

0h30: Grupo Efikácia