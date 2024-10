Gelson Oliveira foi visto pela última vez em uma barbearia no Centro de Paty - Reprodução

Gelson Oliveira foi visto pela última vez em uma barbearia no Centro de PatyReprodução

Publicado 23/10/2024 09:29

A família de Gelson de Oliveira está em busca do idoso, que foi visto pela última vez na última segunda-feira (21). Mais conhecido como Gelson Caminhoneiro, o senhor de 80 anos de idade desapareceu após sair de uma barbearia no Centro de Paty do Alferes, por volta das 9h daquele dia, e vestia uma camisa escura, calça jeans e sapatos.

A família abriu boletim de ocorrência na delegacia de Miguel Pereira, que atende Paty do Alferes. Segundo o g1, Gelson vive com esposa e filha em uma casa no bairro Lameirão. Quem tiver informações sobre o idoso deve entrar em contato por meio de um dos seguintes números:

Família - (24) 98121-4415

Polícia Militar - 190

Polícia Civil - (24) 2483-8556 ou 98816-3697