Evento foi realizado no Centro Cultural Maestro José Figueira, nos dias 10 e 11 de outubro - Divulgação

Evento foi realizado no Centro Cultural Maestro José Figueira, nos dias 10 e 11 de outubroDivulgação

Publicado 16/10/2024 17:15

A grande final da 3ª edição do concurso “Soletrando” reuniu alunos, familiares e profissionais da educação da rede pública municipal de Paty no Centro Cultural Maestro José Figueira, nos dias 10 e 11 de outubro. Em uma competição saudável e enriquecedora, dez estudantes do 8º e 9º do ensino fundamental ano testaram suas habilidades linguísticas e cognitivas, ao mesmo tempo em que fortaleceram sua autoconfiança e expressão oral.

Os finalistas foram decididos por meio de seletivas prévias entre estudantes do 6º ano ao 9º ano em cinco unidades escolares. São elas: E.M. Liddy Mignone, E.M. Manoel Rodrigues, E.M. José Eulálio de Andrade, E.M. José Lopes de Mello Filho e E.M. Vereador Sidney de Mello Freitas.

A vencedora desta edição foi a aluna Isadora Marcela Duarte Rocha, do 8º ano da E.M. João Abreu (Granja Califórnia). A segunda colocação ficou com o alunoMatheus dos Santos Silva, do 8⁰ ano da E. M. Manoel Rodrigues (Coqueiros),e a 3ª, com Guilherme Victor Jader Carvalho Reis, do 9⁰ ano da E.M. José Eulálio de Andrade (Avelar).

A coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação de Paty, Jane Rocha da Costa, explica que o Soletrando busca promover não apenas o desenvolvimento intelectual dos alunos, mas o desenvolvimento integral, promovendo valores como esforço, disciplina e respeito. “Nesta 3ª edição pude perceber um aumento de autoconfiança, tanto nos alunos quanto nos professores, o que contribui para o sucesso do projeto. Além disso, é notória a evolução das habilidades de leitura e vocabulário dos estudantes, o que nos deixa muito orgulhosos”, avaliou.

O secretário de Educação de Paty, David de Mello, também elogiou o êxito do projeto. “O Soletrando deu tão certo, que agora faz parte do calendário pedagógico de nosso município. Parabenizo a todos os envolvidos, em especial os professores e os alunos, que se dedicaram por meses para esta saudável disputa e irão colher para sempre os frutos do seu aprendizado.”