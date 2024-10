Oficina começa no próximo dia 16 - Divulgação

Oficina começa no próximo dia 16

Publicado 11/10/2024 13:00

Entre os meses de outubro e dezembro, a Biblioteca Municipal de Paty do Alferes, localizada no Centro Cultural Maestro José Figueira, abre suas portas para uma oficina de crônicas ministrada pela artista gráfica, fotógrafa e leitora voraz, Mônica Holden.

Com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, o projeto “Crônica – Palavras & Imagens” propõe a elaboração de textos literários “enquanto atos da comunicação humana”. “A crônica, usualmente uma narrativa curta, retrata aspectos líricos e pitorescos de nosso cotidiano de forma subjetiva. A observação aguda de elementos que compõem a nossa rotina, aliada a concisão e simplicidade, é um recurso expressivo peculiar da crônica enquanto gênero textual”, explica Mônica.

Além da criação de textos, os idealizadores da oficina propõem incluir a fotografia no projeto. Na prática, para cada crônica apresentada, de acordo com o bloco temático proposto, será sugerido que o participante capture uma imagem fotográfica que complemente sua escrita.

As fotografias e os textos produzidos pelos participantes, ao longo do calendário da oficina, serão avaliados e selecionados para edição de um livreto com as melhores crônicas e a montagem de uma exposição fotográfica.

Os primeiros colocados no concurso serão premiados com obras de cronistas consagrados da literatura brasileira. Paralelamente, pretende-se realizar a leitura das melhores crônicas em evento no teatro do Centro Cultural.

Inscrições e carga horária

A oficina terá carga horária de 9h e acontecerá sempre às quartas-feiras, a partir do dia 16 de outubro, das 14h às 15h. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente no Centro Cultural (Praça Manoel Congo, s/n, Centro). Para mais informações, entre em contato pelo número (24) 98167-0088.