Inauguração da escola inovadora aconteceu hoje (4)Divulgação

Publicado 04/10/2024 17:48

Reaberta em julho, a Aldeia de Arcozelo vai oferecer à população mais uma novidade nos próximos dias, já que o prefeito Juninho Bernardes inaugurou, nesta sexta-feira (4), a inovadora Escola Municipal Margaret Cecília Teixeira Henriques. O novo marco na educação de Paty é a 4ª escola entregue na gestão Juninho e Arlindo, além das 12 que foram reformadas e ampliadas e mais duas unidades que estão sendo construídas.

Com uma metodologia pedagógica baseada nos princípios de Reggio Emilia, que incentiva desenvolvimento ativo, autônomo e colaborativo, o novo espaço, de acordo com a diretora pedagógica Adriana Orem, foi pensado para promover uma educação transformadora e humanista. “Nosso objetivo é criar um ambiente onde cada aluno seja protagonista de sua própria aprendizagem, e o diálogo, o respeito e a autonomia guiem nossas ações. Hoje, nós inauguramos não só um edifício, mas um espaço de possibilidades infinitas, onde o saber e fazer caminham de mãos dadas para formar indivíduos críticos, criativos e plenos”, explicou em seu discurso.

O local onde a escola está instalada, a Aldeia de Arcozelo, com todos os seus equipamentos culturais, possibilita, ainda segundo Adriana, a integração entre cultura e educação, “de uma maneira nunca antes vista, resgatando a história local e honrando o legado de Paschoal Carlos Magno.”

Valorização da educação refletida nos investimentos expressivos na área

Com mais de 1.800 m², a escola apresenta uma estrutura impressionante com suas dez salas, sala multimeios, sala de música e dança, sala de movimento e descanso, e um auditório. A unidade, que tem capacidade para atender 350 crianças, funcionará neste primeiro momento do maternal ao 1º ano do ensino infantil, mas em 2025 receberá crianças até o 5º ano.

Orgulhoso de mais uma entrega, o secretário de Educação, David de Mello, elogiou o prefeito Juninho Bernardes pela visão diferenciada para a pasta, e agradeceu ao gestor e a toda secretaria de Planejamento, na figura do secretário Gilvacir Draia, pelo compromisso com o arrojado projeto.

“Paty vive um crescimento exponencial na educação. Hoje nós somos destaque a nível estadual na educação pública, sendo reconhecidos e premiados por diversas práticas. Isso se deve à boa gestão da pasta no início do governo pelo então secretário Eurico Júnior, à valorização e investimentos contínuos feitos pelo governo Juninho e Arlindo, e, claro, ao trabalho fantástico de todos os nossos profissionais da educação municipal”, afirmou.

Escola homenageia professora e artista patiense

O prefeito Juninho não escondeu sua alegria e orgulho em entregar mais uma escola para a população, desta vez, com um fator especial a mais. “Termino meu mandato com muita satisfação, tranquilidade e com a sensação de dever cumprido, por todo investimento que fizemos na educação pública, sempre tratando como prioridade. É nisso que acreditamos e também acreditava minha tia Margaret, hoje eternizada em nossa cidade”, declarou, agradecendo, em seguida, a todos os profissionais que fazem a diferença na vida dos estudantes patienses.

A grande homenageada da escola, a professora Margaret Cecília Teixeira Henriques (em memória) foi uma ativista da educação e do setor cultural de Paty. Hannah Teixeira, sua filha, esteve presente na inauguração e agradeceu a Juninho pelo emocionante tributo. “Ela, que sempre lutou muito pela educação e pela cultura, não poderia ser homenageada de uma maneira melhor, em um espaço que une as duas coisas. Com certeza, o céu está em festa.”